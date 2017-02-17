李全教案 國民黨台南黨部：勿辦藍不辦綠

台南市前議長李全教在議長賄選案中二審遭判3年6個月，黨籍資格遭國民黨停權中，國民黨台南市黨部主委莊占魁17日表示，尊重司法是國民黨永遠不變的堅持，但應回歸事實與法律，勿只「辦藍不辦綠」，才是台灣社會對司法公正的追求。

李全教目前雖遭國民黨停權，在三審定讞前，仍未開除黨籍，針對他賄選案二審宣判結果，國民黨台南市黨部表示尊重司法判決，李全教還有權依法上訴，希望他能全力為自己的清白辯護，同時也呼籲司法公平、合理審理李案。

莊占魁有感而發的說，尊重司法是國民黨永遠不變的堅持，台灣社會很重視李案的判決，政黨間可以有競爭，但不是鬥爭，任何一個政黨都不能用政治力、行政力，來干預影響司法獨立性。

莊占魁呼籲司法應該回歸事實與法律，勿只「辦藍不辦綠」，法律只有黑白、沒有藍綠，讓每一個人民在司法案件中，都感受到公平正義，是台灣社會對司法公正的追求。

(中時)