善化糖廠製糖期免費開放參觀 只到2月底
正值製糖期的善化糖廠，連空氣中都充滿糖蜜的甜甜香味，也是當地民眾記憶裡熟悉的味道，但其實不只聞香，更可以實際走進糖廠，聽著轟隆隆的機器聲，看看香甜的砂糖是怎麼生產出來的。
善化糖廠製糖股股長林世榮負責導覽工作，他說，製糖的機器雖然快滿90歲了，但其實很節能，採用的是汽電共生的設計，蔗渣燃燒後產生的熱能，還能用來發電提供製程使用，一點都不浪費。
林世榮表示，現榨的甘蔗汁經過沉澱、過濾、蒸發、結晶、分蜜後，二級砂糖就誕生了；林世榮說，分離的雜質還可再洗出微鹼性的泥漿，對於改善土質有很好效果，物盡其用。
台糖公司目前有台南善化、雲林虎尾兩座製糖工廠，每年12月開工製作二級砂糖，為讓大眾更了解糖業文化，善化糖廠在製糖期間免費開放外界預約參觀，但今年甘蔗產量略減，糖廠到3月4日就要歲休停機，想一睹製糖過程的民眾可得把握時間，向善化糖廠預約洽詢。
(中時)
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