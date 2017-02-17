2018燈會落在嘉義 張花冠：相當榮幸

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2017雲林燈會即將結束，2018台灣燈會落在嘉義。(余信賢攝)

2018台灣燈會落在嘉義！交通部觀光局剛傍晚宣布明年台灣燈會由嘉義縣主辦，嘉義縣長張花冠第一時間接獲消息表示，相當榮幸接下這個使命，將突破過往傳統燈會結合科技特效，讓世界再次看見嘉義，帶進更多觀光客，創造更多的產業效益。

張花冠說，明年燈會將以「水、陸、空」的藝術空間概念展現，不再受限於平面視角而已，燈區將呈現台灣元素、嘉義在地意象、歷史藝術文化、產業特色，並結合科技特效及狗年元素，讓國內外遊客有不同的感官衝擊。

副縣長吳芳銘表示，明年台灣燈會主燈區在嘉義縣治特區，交通接駁部分有雙鐵載運(高鐵及臺鐵)、3萬席停車位，縣府也將規畫城際接駁動線，提供遊客優質的賞燈接駁服務。

(中時)