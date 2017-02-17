防周比蒼脫產 北市消保官：法扶正全速進行

針對國道五號重大交通事故如何防止相關業者脫產，台北市政府主任消保官何修蘭強調，消保官已蒐集20多份的遺屬申請書，代向法律扶助基金會提出法扶申請，該會已啟動最快速度進行審查，預計下周可向法院遞狀，聲請對業者假扣押。

何修蘭說，一旦進入法院，相關司法程序由法扶全力處理，消保官會就行政協調及後續遺屬的消費權益保障，繼續關注，但法院查業者公司和負責人財產後才能執行假扣押，消保官將會同法扶全力防堵業者任何可能的脫產漏洞。

(中時)