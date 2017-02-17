台灣燈會倒數2天 雲林璀璨回憶

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2017台灣燈會在雲林，新住民主題燈區今天輪由泰國之夜登場；明天燈會進入倒數2天，璀璨在雲林，別錯過留下回憶。

今年台灣燈會在雲林，充滿絕無僅有的特色，虎尾有20鄉鎮市的繽紛雲林、社區的農村再生藝術、新住民主題、宗教祈福、偶戲春秋等燈區。

主燈旁彩繪巨蛋花燈、虎尾40公頃及北港10公頃共50公頃展場的歷年之最，呈現「最有台灣味、最具地方特色」燈會。

首創的新住民主題燈區，有印尼、菲律賓、柬埔寨、泰國、越南5國花燈，今天泰國之夜表演後，明天有菲律賓之夜，後天有印尼之夜，異國人文風情，夜夜亮麗。

越南的下龍灣帆船與放水燈祈福、泰國的潑水節與大象、柬埔寨的文化遺產吳哥窟、印尼的清真寺與奔牛節、菲律賓的巴科羅面具與彩繪水牛，在燈會的雲林都看得到。

明天燈會進入倒數2天，在雲林的璀璨回憶，別錯過機會留下記錄，至於閉幕將如何勁爆，雲林縣府團隊都語帶保留賣關子。

觀光局今天宣布明年台灣燈會，將由嘉義縣主辦。1060217

(中央社)