苗圩：川普政策 不影響陸製造業發展

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美國總統川普強調「美國製造」，鼓勵美國製造業回流，雇用更多美國人。中國大陸工信部長苗圩今天表示，工信部正密切關注川普政策，但中國大陸製造業整體發展格局不會受影響。

中新網報導，中國大陸國務院新聞辦公室今天下午舉行記者會，邀工業和信息化部部長苗圩說明2016年工業通訊業發展情況。苗圩回應媒體提問時作上述表示。

苗圩說，中國大陸國務院2015年發布實施「中國製造2025」，是未來10年整個製造業發展的行動綱領。官方近期不會再推出新的政策，更不會針對川普採取的措施而推出有關製造業發展的新政策。

他表示，關於川普提出要振興美國製造業，讓更多美國企業回流、雇用更多美國人，中國大陸工信部仍在密切關注這些政策，但不會影響到中國大陸製造業的整體發展格局。

苗圩說，今後中國大陸將繼續堅持「引進來」政策，鼓勵更多外國企業到當地發展，分享中國大陸經濟發展成果。

他表示，同時，隨著製造業水準提升，中國大陸還要積極鼓勵企業「走出去」，不光像30多年前把產品賣出去，更多是鼓勵陸資企業到海外發展、投資、設廠並銷售產品。

苗圩說，「『引進來』也好，『走出去』也好，最終還是由企業來決策，不是由我們政府這些部門來決策的。」1060217

(中央社)