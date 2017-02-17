新住民粉墨登場 宣導孕前免費健檢

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移民署北區事務大隊新北市服務站，藉家庭教育課程，有日本、越南、馬來西亞、泰國、緬甸等國新住民，穿著母國傳統服飾，演出孕前健康檢查的短劇。

移民署新北市服務站今天表示，舉辦「好孕包好康新住民幸福家庭計畫」，各國新住民身穿母國服飾，搭配扶輪社友，以短劇演出，宣導孕前免費健康檢查。

移民署新北站說，「妳做婚後孕前健康檢查了嗎?」，這是由新住民擔綱演出宣導影片，所主打的一句話。有日本、越南、馬來西亞、泰國、緬甸等國新住民，也投入短劇。

另外，移民署106年「新住民子女海外培力計畫」暑假國外生活學習體驗營，已開放報名，並至106年3月27日截止，有興趣的新住民可以報名參加。1060217

(中央社)