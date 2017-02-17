戴秉國：對台研究 要關注兩岸外部因素
中國大陸全國台灣研究會新任會長戴秉國今天說，台研會今後要進一步關注「影響台灣問題的外部因素」，對台研究「要總攬亞太乃至全球格局」，才能「看得全、看得真、看得準」。
中新社報導，台研會今天舉行第7屆會員代表大會暨理事換屆會議，由曾任中國大陸國務委員、曾為中共中央對台工作小組成員的戴秉國當選會長。
根據報導，戴秉國在就任致詞時，對台研會今後工作提出五點希望和要求。一是要加強對中共總書記習近平對台工作重要思想的學習研究，以中共中央對台工作大政方針指導對台研究與交流工作。
二是要全面加強對台研究，探尋兩岸關係發展規律，不斷推進理論創新；三是要進一步加強與台灣各界人士的廣泛交流；四是要進一步關注影響台灣問題的外部因素；五是要不斷加強台研會自身建設。
戴秉國說，台研會今後既要「緊盯台灣政局」和「兩岸關係發展」變化，做好形勢跟蹤研究，也要加強「戰略性重大問題研究」，進一步探索、分析、總結兩岸關係發展規律。
他表示，台研會要深入了解台灣社情民意新情況、新特點，與包括台灣學者在內的台灣各界人士廣泛交流、坦誠溝通，從而形塑有利於「兩岸關係和平發展和促進祖國統一的良好氛圍」，其中要特別重視兩岸青年交流活動。
戴秉國並針對「進一步關注影響台灣問題的外部因素說，對台研究「站位要高，視野要寬」，要「總攬亞太乃至全球格局，這樣才能看得全、看得真、看得準」，才能拿出更有價值的研究成果。1060217
(中央社)
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