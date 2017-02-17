莫三比克颶風釀災7死13餘萬人受影響

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南印度洋颶風迪尼歐15日侵襲莫三比克，已造成7人死亡、13餘萬人生活受到影響以及2萬戶家庭嚴重損毀，讓這個飽受乾旱和粘蟲肆虐之苦的貧窮國家，如今雪上加霜。

颶風迪尼歐（Cyclone Dineo）以時速160公里的速度橫掃非洲國家莫三比克（Mozambique）北部海岸，政府擔心傾盆暴雨會引發洪水氾濫。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨晚報導指出，颶風重創該國數百萬美元的堅果產業，而去年才漸漸自乾旱中復甦的玉米田，此次也難逃天災侵襲。

氣象專家指出，颶風在登陸後雖然減弱，但隨之而來的強降雨，可能引發另一波災難。

據官方統計，2000年和2001年的洪水造成莫三比克數百人死亡；2012年1月的2次颶風，造成12萬5000人流離失所。1060217

(中央社)