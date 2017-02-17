禽流感防疫 彰縣成立緊急應變小組

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因應禽流感疫情，彰縣府今天成立緊急應變小組並召開第一次會議，會中提及中小學營養午餐將因禁宰調整菜單。

台灣傳出H5N6高病原性家禽流行性感冒疫情，包括花蓮縣、嘉義縣以及雲林縣、台南市都傳出疫情，彰化縣政府不敢大意，整合彰化縣動物防疫所、縣府農業處等單位成立緊急應變小組，在今天召開第一次會議。

彰化縣副縣長陳善報主持會議指出，中央訂出禁宰禁運的命令，彰化縣是家禽大縣，中央會對業者的直接損失訂出補償或低利貸款等補助措施，至於縣內中小學的營養午餐部分，學校可以採購檢驗合格的肉品，縣府也會請學校調整菜單。

陳善報說，除了縣府成立應變小組外，也會請各鄉鎮公所比照縣府成立應變小組加強防疫。1060217

(中央社)