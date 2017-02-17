韓將部署可滑翔轟炸地堡炮位MK-82炸彈

南韓國防事業廳表示，到2018年，南韓軍將部署1200多枚、加裝中程GPS制導套件的可滑翔轟炸地堡炮位的MK-82炸彈。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，國防事業廳介紹稱，前述MK-82智慧炸彈採用軍用全球定位系統衛星導航，可規避電磁干擾，並憑藉套件中的滑翔翼繞過山體丘陵，對隧道、坑道等掩體內的炮位實施遠程精確打擊。

由常規炸彈改造而來的這種韓式GPS制導炸彈（KGGB：Korean GPS Guided Bomb）已於上月成功進行野戰試射。這種炸彈由戰鬥機投擲出艙後，以慣性制導和全球定位系統的複合制導方式飛向預定座標點，還可視情況變更目標，或迂迴敵後摧毀射程覆蓋南韓首都圈的北韓軍多管火箭炮。

報導指出，南韓軍於2012年12月自主研製該彈，但因美國政府不批准出口抗干擾的軍用GPS系統，只好改採商用GPS，因而在執行多樣化任務能力有限。

此後，南韓與美國不斷磋商，終於爭取獲准，得以採用軍用GPS，使該彈成為名副其實的全天候精確制導炸彈，並使南韓有望以此出口創匯。1060217

(中央社)