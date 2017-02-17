老伴走了 日老婦活在垃圾堆裡等死

日本又傳出高齡社會的悲劇。《每日新聞》報導，去年5月警方救出1名住在垃圾堆滿的房裡的老婦人，她被垃圾掩埋到只剩臉還露在外面，被救出時雙腿已經壞死。原來她因為丈夫罹癌、過世而萬念俱灰，失去了生存意志。

報導指出，這名年近70歲的婦人原本和70多歲的丈夫、30多歲的女兒住在千葉縣西北部的2層樓住宅裡。她丈夫罹患癌症，醫師去年4月到他家中看診時發現，2樓有個堆滿垃圾的房間，於是向地方政府通報。

她丈夫在不久後過世，葬禮上也沒有她的身影，地方政府的職員於是向女兒要求見母親，但女兒回答:「我母親說，她不想見你們」。

當地政府調查後發現，老婦過去都定期上醫院檢查，但近1年半來都沒有回診，於是和當地警察署商量。附近鄰居向警方表示，最近都沒見到老婦人，警方於是會同保健師登門調查。

警方進她家門後發現，老婦人住的2樓房間裡堆滿了塑膠袋、保特瓶、優格的包裝、包飯糰的鋁箔紙等大量的垃圾，她整個人也被埋在垃圾堆裡，只露出臉來。

警察喊她時，她還回答，「沒事」，但身體根本動彈不得。最後只好出動緊急救難隊將她救出送醫，當時她的兩腳已變黑，呈壞死狀態。女兒哭訴說：「母親的事實在不知道該跟誰商量」。

(中時)