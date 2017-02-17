冒用信義鄉長Lline借錢 警追蹤調查中

歹徒冒用鄉鎮首長的line，收到訊息者神回覆讓對方知難而退。（民眾提供）

信義鄉長史強遭冒名。（民眾提供）

另一則回覆；警方表示將追蹤調查。（民眾提供）

南投縣今天有不少民眾，接到信義鄉長史強的Line，先問收Line者有沒有空？再藉機借錢。不少人向鄉公所及警方求證，鄉長夫人鄭景馨澄清說，是詐騙集團冒名盜用、不要相信。信義分局偵查隊則已追蹤調查中。

據了解，詐騙集團以同樣手法，先盜用地方知名人士的line，再以借錢名義意圖詐財的案例，最近已連續出現好幾次，被盜用地苦主包括集集鎮長陳紀衡、前南投縣教育處長彭雅玲等，警方建議，先打家用電話或辦公室求證，可面受騙。

(中時)