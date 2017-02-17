鴨鵝肉坐吃山空 農委會調度千頭豬

防堵禽流感擴散，政府下令雞鴨鵝全國7天禁宰禁運，今（17）日實施第一天，雖尚未傳出新確診案例，市場消費價也持穩，但全台鴨、鵝肉庫存不到3天，民眾將面臨無鵝肉可吃的命運。農委會指出，已協調台糖備妥2000頭豬供調度，務必讓國內食肉量供應充足。

禁宰禁運實施第一天，農委會針對全台違法私宰販售場，聯合查緝33場，高雄大寮遭查獲違法屠宰，現場銷毀仿土雞20萬隻；農委會重申，主動通報H5高病原性禽流感案例，補償8成，主動通報後預防性撲殺，確診為陽性也是補償8成，但若為陰性採全額補償，補償機制預計實施至5月底，但未通報而查獲確診，不但無補償，還可開罰5萬到100萬元。

根據農委會統計，土雞全台每周需求量為180萬隻，但目前庫存僅15萬隻，肉鴨每周需求量60萬隻，目前5千隻的庫存也僅夠供應1~2天，鴨肉就更不用說，自從2年前口蹄疫大流行過後，量能一直沒有增加，目前已沒有庫存，完全無法補足每周2.8萬隻的需求缺口，讓農委會緊急協調台糖調度100公噸豬肉，以機動供應市場。

不過外界疑慮，國內食用大宗的白肉雞，去年曾發2感染案例，農委會這次禁止宰運卻排除白肉雞，防疫做半套，農委會副主委黃金城回應，白肉雞的種雞與成雞，長期監控抗體檢測結果皆為陰性，且高達97％為室內飼養，生物安全指數高，因此排除白肉雞。

農委會防檢局長黃㯖昌補充，雞蛋在38度高溫，經過28天孵化後，再飼養35天就會上市，這樣的條件下，其實病毒難以存活，2015年禽流感全面爆發1千多場，但現在只有9場，風險相對較低，尚可承受。

根據農委會最新統計，感染H5高病原性禽流感案例，Ｈ5Ｎ8有1場，Ｈ5Ｎ2有16場，Ｈ5Ｎ6有7場，同時感染Ｈ5Ｎ2和Ｈ5Ｎ6則有2場，另外還有4場案例確認感染H5，但尚未分型，因此尚未列入確診案例評。

至於禁運禁宰的業者損失，農委會副主委陳吉仲指出，先協助去化180萬隻雞後，再處理相關收益的價差補償，例如禁宰7天，扣掉休市1天，共6天未營運，可能以員工薪資加折扣作為補償，詳細補償辦法確認後會再對外公布。

(中時)