黨產會：盼婦聯會資產全捐長照基金

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婦聯會今天聲明，將捐出新台幣280億元，其中160億做長照。黨產會對此表示，若婦聯會將全數財產捐給長照基金，而非自家主委經營的醫院，會更有誠意。

婦聯會今天聲明，不是任何政黨的附隨組織，將從總資產約381億元中，提取大多數捐作公益用途，其中160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院之長照中心。

黨產會發言人施錦芳表示，很開心看到婦聯會終於意識到自己的財產應該還財於民，更樂見將此得之於民的資產挹注到長照基金。

施錦芳說，為了讓長照可以走得長久，相信若婦聯會將自己的全數資產，包含不動產的部分皆捐做長照基金，全數還財於民，而非婦聯會主委自家經營的醫院，絕對會讓全台灣人民感受到婦聯會做公益的誠意。

行政院不當黨產處理委員會調查國民黨及其附隨組織，中華民國婦女聯合會成為標的之一。1060217

(中央社)