台南水雉園區小水鴨染H5N6 休園14天
台南出現第二起感染禽流感H5N6案例，是官田水雉生態教育園區的小水鴨，市府農業局今天緊急進駐消毒監測，園區休園14天。
台南市農業局指出，官田水雉生態教育園區委由台南市野鳥學會代為管理，市鳥會於2月9日、12日、13日陸續送檢5隻死亡的小水鴨及3隻死亡的琵嘴鴨，昨天確認其中1隻小水鴨感染H5N6。
農業局相關單位今天立刻進駐消毒監測，園區休園至3月2日，全面防疫。這是台南繼六甲火雞場後，第二起H5N6的禽流感案例。
目前，官田水雉生態教育園區有120多隻水雉和各式鳥類，雖出現禽流感案例，但農業局說，不會對園區鳥類採取全面撲殺的作為。1060217
(中央社)
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