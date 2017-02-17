淡水天元宮櫻花綻放 日本樹醫師指點種花
大安森林之友基金會邀請日本著名櫻花樹木醫師鶴田誠、和田博幸，前往淡水無極天元宮訪察，教導怎麼種植櫻花。因台灣降雨量多，提醒注意排水，避免積水造成根部腐爛。
天元宮的櫻花林是整體的，數大便是美，無論從哪一個角度，環繞天元宮四周都是櫻花。除了以往大家期待的吉野櫻，在天壇後山，吉野櫻的接枝類似富士櫻品種，已經開始盛開。
新北市府綠美化環境景觀處表示，台灣目前常見的櫻花種植問題，主要為根部積水、種植間距過密，與病蟲害。
日本樹醫師鶴田誠表示，要種出美麗的櫻花有幾個要點：種植環境方面，由於台灣降雨量多，特別需要注意排水，避免積水造成根部腐爛。櫻花又稱為「太陽之子」，屬於極端陽性樹，所以種植間距不宜太近，樹距以6到8公尺為宜。
他說，維護管理方面，枝條需進行適當疏剪，使間隙至少間隔60公分以上，讓每一個枝條都能照到陽光，花才能開得好；病蟲害防治方面，台灣的櫻花常得流膠病，專家建議從根本著手，去除造成流膠的昆蟲，如天牛或咖啡木蠹蛾幼蟲等，讓櫻花恢復健康。
淡水無極天元宮是北台灣熱門賞櫻景點，其中最吸睛的就是天元宮前的吉野櫻「櫻王」，但卻因去年9月間生病死亡被挖除，經行政院農委會專家會診，死因確認是罹患俗稱樹癌的褐根病，目前已經補種植櫻花樹。
天元宮後山的櫻花，廟方種在山坡上，樹木間有足夠的空間生長，不少從外地來的遊客，稱讚花況佳，真的是相當漂亮。1070217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。