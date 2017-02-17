淡水天元宮櫻花綻放 日本樹醫師指點種花

大安森林之友基金會邀請日本著名櫻花樹木醫師鶴田誠、和田博幸，前往淡水無極天元宮訪察，教導怎麼種植櫻花。因台灣降雨量多，提醒注意排水，避免積水造成根部腐爛。

天元宮的櫻花林是整體的，數大便是美，無論從哪一個角度，環繞天元宮四周都是櫻花。除了以往大家期待的吉野櫻，在天壇後山，吉野櫻的接枝類似富士櫻品種，已經開始盛開。

新北市府綠美化環境景觀處表示，台灣目前常見的櫻花種植問題，主要為根部積水、種植間距過密，與病蟲害。

日本樹醫師鶴田誠表示，要種出美麗的櫻花有幾個要點：種植環境方面，由於台灣降雨量多，特別需要注意排水，避免積水造成根部腐爛。櫻花又稱為「太陽之子」，屬於極端陽性樹，所以種植間距不宜太近，樹距以6到8公尺為宜。

他說，維護管理方面，枝條需進行適當疏剪，使間隙至少間隔60公分以上，讓每一個枝條都能照到陽光，花才能開得好；病蟲害防治方面，台灣的櫻花常得流膠病，專家建議從根本著手，去除造成流膠的昆蟲，如天牛或咖啡木蠹蛾幼蟲等，讓櫻花恢復健康。

淡水無極天元宮是北台灣熱門賞櫻景點，其中最吸睛的就是天元宮前的吉野櫻「櫻王」，但卻因去年9月間生病死亡被挖除，經行政院農委會專家會診，死因確認是罹患俗稱樹癌的褐根病，目前已經補種植櫻花樹。

天元宮後山的櫻花，廟方種在山坡上，樹木間有足夠的空間生長，不少從外地來的遊客，稱讚花況佳，真的是相當漂亮。1070217

(中央社)