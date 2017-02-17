司改分組會議 總統府公布委員名單

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司法改革國是會議分組會議20日將展開，總統府今天公布101位分組會議委員名單，包括作家平路、文字工作者范立達、冤案平反者陳龍綺，其中以總統蔡英文姪子、檢察官蔡元仕最受矚目。

另外，先前「法官論壇」上有法官質疑，司法院長許宗力推薦的律師高榮志、尤伯祥、林永頌、高祥輝及林實芳皆是民間司改會成員，質疑許宗力迎合民間司改會或與司改會有議題交換；而總統府今天公布的名單，僅有尤伯祥。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議將從20日展開，為期約3個月；未來分組會議以兩週一輪、每個小組預計召開6次會議。

總統府司法改革國是會議籌備委員會今天正式公布分組會議的委員名單，101位的分組會議委員來自社會各界，由15位票選產生的法官、檢察官、律師，70位籌備委員會推薦人選，與16位的籌備委員組成。

總統府司法改革國是會議分組會議的各組名稱與召集人分別為，第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，召集人羅秉成；第二組「全民信賴公正專業的司法」，召集人林子儀；第三組「權責相符高效率的司法」，召集人瞿海源；第四組「參與透明親近的司法」，召集人許玉秀；第五組「維護社會安全的司法」，召集人梁永煌。

第一組委員名單為，羅秉成、王婉諭、李振輝、王薇君、李俊億、林照真、陳龍綺、陳旻園、阮文雄、黃嵩立、趙儀珊、謝世民、毛松廷、蔡(火冏)燉、林志(峰)、姚崇略、施秉慧、黃致豪、張文貞、林裕順。

第二組委員名單為，林子儀、何飛鵬、許宗力、劉連煜、王金壽、王文玲、石賜亮、吳重禮、范立達、陳俊宏、孫友聯、黃怡碧、鄭麗珍、鄭玉山、張升星、吳巡龍、蔡碧玉、林志忠、張菊芳、林明昕、李建良。

第三組委員名單為，瞿海源、邱太三、楊雲驊、張娟芬、蔡博方、湯京平、楊永年、孫一信、馮賢賢、劉恆維、薛明玲、廖英藏、賴恭利、林孟皇、林達、陳瑞仁、尤伯祥、陳重言、李佳玟、林鈺雄。

第四組委員名單為，許玉秀、高茹萍、李念祖、江元慶、何錚錚、林常青、陳瑤華、陳淑蘭、張維志、路平、賴月蜜、謝明珠、陳憲裕、陳欽賢、蔡元仕、江惠民、吳光陸、張靜、顏厥安、林超駿。

第五組委員名單為，梁永煌、黃秀端、蔡秀涓、王以凡、林文蔚、邱欽庭、周愫嫻、紀惠容、許主(峰)、章光明、劉北元、劉淑瓊、李明鴻、許仕楓、余麗貞、陳宏達、黃旭田、賴芳玉、林志潔、盧映潔。1060217

(中央社)