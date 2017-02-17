國一北上182公里連環車禍 6人輕傷

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國道一號北上182公里處，今天下午5時48分傳出8車連環車禍，台中市消防局表示，6人輕傷，無人受困，國道警察現場處理中。

台中市消防局今天下午接獲通報，國道一號北上182公里處發生連環車禍，立刻派員前往救援。

消防人員到場指出，有6輛自小客車、1輛大貨車及1輛翻覆的小客車，現場6人受傷，傷者皆肢體疼痛，意識清楚，立刻送醫治療。

國道警方指出，1輛大貨車今天傍晚6時左右，行經中山高北上182公里時，因不明原因和多輛轎車發生追撞，因撞擊力道大，有小貨車被撞翻車，也有小轎車被撞到車頭變形。

國道警方表示，目前仍在處理這起事故，而國道中山高北上南屯路段因此大塞車，截至傍晚6時40分為止，塞車狀況仍未改善。國道警察獲報趕到現場處理，確切肇事原因，待調查。1060217

(中央社)