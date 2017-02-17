金門：防禽流感入侵 啟動緊急防疫措施

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金門縣動植物防疫所今天表示，到目前為止，金門縣並無H5N6禽流感案例，為了防範禽流感入侵金門，金門防疫所已啟動相關緊急防疫措施。

台灣禽流感疫情持續擴大，從今天起，全國家禽禁宰禁運7天。

金門縣防疫所表示，已要求各養殖戶落實門禁管制，注意人員、各式車輛、箱籠、器械等清潔消毒工作，每天自主觀察場內禽隻健康情形。

金門防疫所說，如果發現異常死亡或產蛋、攝食、飲水率下降等情形，應主動通知防疫所協助檢診，釐清可能原因，即時處置，有效減少疫情發生。

為了防範禽流感入侵金門，金門防疫所已在13日啟動相關緊急防疫措施；到今天為止，已針對飼養500隻以上的養禽場完成消毒並訪視24場次。

防疫所今天召開防疫會議要求各鄉鎮獸醫師進行飼養規模500隻以下的飼養戶進行訪視，並已採購防鳥圍網150件，提供養殖戶補強設施。

防疫所表示，已召開12次禽流感防治工作小組會議，進行防疫宣導、資訊交流，提昇第一線防疫工作人員的警覺性，並完成禽流感防疫兵棋作業推演作業，以熟悉各項通報機制。1060217

(中央社)