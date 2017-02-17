勞動部修辦法 加強不當勞動裁決公正性
勞動部今天表示，將修正不當勞動行為裁決辦法，加強其公正及裁決速度，目前法規會已經審完，將儘速進行法制程序。
不當勞動裁決辦法制度已經上路5年左右，共受理339件裁決案件，其中作成裁決決定共160件，當中又有53件提起行政訴訟救濟。
勞動部今天表示，為了讓裁決審理程序更加公正、公平並有效率，將通盤檢討，像是迴避制度、書面文件跟證物遞送方式及證人作證程序等。
勞動部勞動關係司長王厚偉表示，這次在裁決委員自行迴避跟當事人申請迴避部分，規範更加詳細，其中當事人申請迴避部分未來一定會在申請的3日內處理。
另外，為了可以讓裁決調查程序時間縮短，未來雙方可自行轉送相關書面說明或證物，不需再透過勞動部轉交，但仍需給勞動部5份。
證人部分，未來作證前應具備一定的宣誓具結程序，以增加裁決審理的公正性。1060217
(中央社)
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