金正男被刺殺 疑因北韓憂叛逃南韓

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡，南韓情報專家向德國媒體表示，擔心金正男會叛逃南韓的疑慮，可能是他遭到刺殺原因。

德國之聲中文網今天報導，有分析認為，金正男除了生活在中國的保護外，他還可以叛逃南韓或第三國。甚至有消息指出金正男曾與南韓政府代表秘密磋商「脫北」事宜， 這樣的傳聞上周再次浮現，或許這成為導致他死亡的「最後一根稻草」。

若金氏家族有人公開叛逃至南韓，平壤政權將無法承受，其執政合法性將受到質疑。

南韓前情報部門負責人羅鐘一（Rah Jong-yil）認為，這是金正恩下令刺殺兄長最可能的原因。羅鐘一向德國之聲表示，如果金正男真的叛逃，「對南韓來說將是巨大的宣傳機會，而且的確有這樣的傳言」。

羅鐘一表示， 「金正恩可能覺得，他們中某些人或許將金正男視為潛在的替代人選，同時還可以繼續金家的血脈。」

他認為，北韓不再是個完全與世隔絕的國家，因為手機從外面走私進來情況愈來愈多。人們開始看見外面的世界，特別是南韓人民的生活。

這位情報專家指出，金正恩上台以來除了更多的核武器，執政乏善可陳，普通人的生活沒有改善，人們越來越焦躁，從去年脫北者人數中也可見一斑，不單是普通人不顧一切地出逃，還有精英階層、高層官員也這樣做。

45歲的金正男2月13日在馬來西亞吉隆坡國際機場等候搭機返回澳門時遇刺身亡。1060217

(中央社)