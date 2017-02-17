金正男被刺殺 疑因北韓憂叛逃南韓
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡，南韓情報專家向德國媒體表示，擔心金正男會叛逃南韓的疑慮，可能是他遭到刺殺原因。
德國之聲中文網今天報導，有分析認為，金正男除了生活在中國的保護外，他還可以叛逃南韓或第三國。甚至有消息指出金正男曾與南韓政府代表秘密磋商「脫北」事宜， 這樣的傳聞上周再次浮現，或許這成為導致他死亡的「最後一根稻草」。
若金氏家族有人公開叛逃至南韓，平壤政權將無法承受，其執政合法性將受到質疑。
南韓前情報部門負責人羅鐘一（Rah Jong-yil）認為，這是金正恩下令刺殺兄長最可能的原因。羅鐘一向德國之聲表示，如果金正男真的叛逃，「對南韓來說將是巨大的宣傳機會，而且的確有這樣的傳言」。
羅鐘一表示， 「金正恩可能覺得，他們中某些人或許將金正男視為潛在的替代人選，同時還可以繼續金家的血脈。」
他認為，北韓不再是個完全與世隔絕的國家，因為手機從外面走私進來情況愈來愈多。人們開始看見外面的世界，特別是南韓人民的生活。
這位情報專家指出，金正恩上台以來除了更多的核武器，執政乏善可陳，普通人的生活沒有改善，人們越來越焦躁，從去年脫北者人數中也可見一斑，不單是普通人不顧一切地出逃，還有精英階層、高層官員也這樣做。
45歲的金正男2月13日在馬來西亞吉隆坡國際機場等候搭機返回澳門時遇刺身亡。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。