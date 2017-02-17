宜蘭鴨隻染H5禽流感 2800隻全撲殺

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宜蘭縣動植物防疫所今天說，宜蘭縣員山鄉一處養殖場的部分鴨隻，驗出H5禽流感病毒核酸，基於高規格防疫，晚間養殖場內的2800多隻活體將全部撲殺。

宜蘭縣動植物防疫所說，員山鄉一處養殖場昨天有鴨隻呈現點狀出血，雖沒有明顯禽流感症狀，撲殺後凍存376隻，部分檢體送驗做進一步病毒分型。

防疫所表示，這家養殖場平時從彰化等地，輸入成鴨養殖，平時都有健康證明。這次檢體經送驗後，晚間確診有H5病毒核酸，基於高規格防疫，晚間養殖場內的2800多隻活體將全部撲殺。1060217

(中央社)