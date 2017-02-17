議員林武忠關說若失格 童燕珍優先遞補

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高雄市議員林武忠因關說撤銷民眾違規交通罰單案經最高法院判決定讞並褫奪公權，恐喪失議員資格，依規定如遞補，同選區「落選頭」童燕珍將是優先人選。

林武忠如果因為關說案被解職，市議會民進黨團將因此減少1席，成為37席；如果遞補童燕珍，國民黨團將增加1席，總席次是26席。

林武忠被控在民國95、96年間要求交通大隊幫民眾抽罰單，最高法院今天維持高雄高分院更四審見解，駁回上訴，林武忠遭判刑1年6月、緩刑4年、褫奪公權2年，全案定讞。

市議會洽詢內政部後指出，依據公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，「地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數的高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定」。

議會指出，內政部於95年間也函知直轄市議會，有關地方民代涉有刑事案件判決確定經宣告褫奪公權尚未復權的情形，應函報各自治監督機關辦理解職，俾適時辦理遞補事宜。

經查中選會選舉資料，三民區童燕珍為第2屆議員第7選舉區的落選第1順位，即為優先遞補人。

至於林武忠是否被解職，童燕珍是否遞補，議會說要依內政部的函文為據辦理。1060217

(中央社)