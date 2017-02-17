日月潭文武廟蘭花市集 帶動蘭花之鄉買氣

日月潭文武廟蘭花市集雖已落幕，但魚池鄉各蘭園的買氣依然不錯。（沈揮勝攝）

魚池鄉為台灣地區的虎頭蘭最大產地。（沈揮勝攝）

魚池鄉虎頭蘭花開燦爛。（沈揮勝攝）

虎頭蘭花大而美（沈揮勝攝）

虎頭蘭品系多、美麗嬌嫩。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉為本島虎頭蘭首要產區，鄉公所推動「以供花代替燃香祈福」理念，以減少祭拜燒香、燒金紙降低空汙，從元旦到元宵在日月潭文武廟廣場辦「蘭花市集」，東南亞遊客反應熱絡、日客及本土民眾也漸接受，還澤及各村蘭園、帶動買氣。

鄉公所農經課長莊志堅表示，「蘭花市集」活動，今年連續第3年舉辦，日前結束結算時，發現各產銷班攤位，在活動期間的業績總額有小幅成長，但若以去年元旦到元宵共51天、今年才44天平均計算，單日銷售額其實成長不小。

「更可貴的是回流客！」蘭農表示，連續辦3年，已出現熟面孔，顯然「供花代替燃香」的初衷受到肯定，還不少人為了欣賞或選購更多元的品系、花色，直接造訪東池、東光、大林、大雁和中明各村的蘭園，並因而打開春節後的切花市場。

(中時)