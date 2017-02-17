新竹縣市「組隊」參加台中旅展 促銷農特產品

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新竹縣、市參加2017台中春季國際旅遊展，各邀集地方特色農特產及美食，新竹市府邀集十大伴手禮與竹好呷、SBIR輔導業者與旅館公會等「組隊」參展，主打「新竹市主題館」。新竹縣府大力行銷竹東動漫園區、尖石溫泉、合興愛情車站；農會也設攤推出農特產品，各展現濃厚在地特色。

台中春季國際旅遊展17日登場，新竹縣長邱鏡淳與會，他致詞時表示，新竹縣參與25個攤位，根據台灣好行統計，新竹峨眉、北埔、石頭山線是歷年最賣座的行程，新竹縣主題館也加碼消費買300元抽獎的好康，要讓中部民眾撿便宜。

新竹縣政府大力行銷竹東動漫園區、尖石溫泉、合興愛情車站與關西仙草、東方美人茶等特色農特產品，縣府規畫浪漫台三線輕親旅行體驗在地風情，包括「百年書院柿染手作文創」、「晨光美人湯採果樂活趣」及「浪漫花茶園地景藝術」等行程。

新竹縣農會也到場展示輔導農有養蜂釀蜜所生產的龍眼蜜味甜香濃；新埔一帶的柿子秋天結實累累製成在地獨特風味的柿餅，吸引民眾駐足參觀。

新竹市府則主打「新竹市主題館」，邀集海瑞摃丸、圓點設計、竹塹林記美食、台丸、新竹市旅館公會、川璟企業社、新華米粉廠、正一玻璃、mandyhouse、Aposo艾波索幸福甜點、新福源花生醬二代店、南興食品等12家業者，包括美食、傳統與創新產業和旅館等12家業者，讓新竹市觀光產業「整組」呈現於國人面前，以觀光結合地方特色產業，共同行銷，帶動地方整體觀光的經濟效益。

「新竹市主題館」以行銷新竹市特色產業及豐富多元的美食為主，每天都有限量打卡送禮物及觀光產業推廣活動。

(中時)