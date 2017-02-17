南港通盤檢討案 林欽榮率都委現勘
台北市副市長林欽榮今天率領都委會委員到南港現地會勘說，南港區都市計畫通盤檢討案是要配合東區門戶計畫，並引導15至20年的都市發展及民眾生活型態。
北市府日前曾向都市計劃委員會報告「南港區都市計畫通盤檢討案」，會議決議17日下午前往南港區現地會勘，並由小組召集人兼主委林欽榮帶委員至現場。
都委會表示，會勘行程從忠孝東路6段出發，沿途經玉成街的錫安教會、忠孝東路7段的文官學院、經貿二路的中國信託總部及南港路2段的瓶蓋工廠。
北市南港過去是傳統工業重鎮，也帶動當時經濟發展，但周邊環境卻是大、小型工廠林立，有些小型工廠則是住家工廠混合，10多年後，鐵路地下化、北部流行音樂中心、國家生技園區等各項建設逐步完工，以及高鐵南港車站通車後，南港已成為東區重要門戶。
都委會說，輔導傳統工業區轉型與更新，是南港區都市計畫通盤檢討的重要課題之一，公開展覽期間，也接獲陳情意見，共有88件、968人次。
都委會表示，專案小組前往現勘時，也到玉成里、合成里、西新里、中南里等地的工業區，了解實際環境現況以及住工混合情形，且現勘時，有民意代表及當地里長到場關心，並向委員陳情。
林欽榮現勘後說，通檢計畫除要能反映南港工業歷史，並提出解決策略外，最重要是配合東區門戶計畫，並引導15至20年的都市發展及民眾生活型態。
都委會表示，專案小組會儘速召開會議討論包含總體性議題、生活圈實質計畫以及民眾關切議題討論，屆時也會分別通知各陳情人到場。1060217
(中央社)
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