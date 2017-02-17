黃致列受粉絲歡迎 承諾要做到最好
南韓歌手黃致列最近為 「@star1」3月號拍攝寫真集並接受專訪，他說，「為了感謝粉絲們的支持和厚愛，對自己所做的事情必將盡心盡責，展現出專業精神，做到最好。」
南韓「日刊體育」指出，黃致列在接受「@star1」專訪被問道「有沒有被所謂的『藝人病』困擾？」，他回答說「現在還沒有過這種感覺，如果我真的變得傲慢了，周圍的人一定會毫不留情地告訴我。」
黃致列接著說，「即便是為了那些支持我的粉絲們，我也要對自己所做的事情盡心盡責，展現出專業精神，做到最好」，表達了對粉絲們的深厚感情。
據報導，當被問到「對你來說，如何定位粉絲們的價值？」，他回答說，「到我的粉絲論壇看看，立刻就會明白我為什麼一定要對粉絲們這麼好。」
黃致列說，「粉絲們在我的故鄉龜尾設立了黃致列雕像和黃致列椅子，並豎起了大拇指。」他接著說，「粉絲們不僅向我的母校贈送籃球架，還在市中心刻製我的手印和足印，這是我們家門的榮耀。因此我會好好保持年輕的容顏和身材，不斷奉獻出精彩的表演，與粉絲長長久久地一起製造更多回憶。」
對於參演中國版「我是歌手」後引起的「黃致列熱潮」，他回憶說，「這個節目讓我變得更加大方，心態更加從容，並提升了自信心和對自我的評價。這是我人生中最好的一段經驗，無論花多少錢都難以買到。」1060217
(中央社)
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