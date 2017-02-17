全國台灣研究會換屆 戴秉國當選會長

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新華社報導，大陸全國台灣研究會17日在北京舉行第七屆會員代表大會，選舉產生第七屆理事會，前國務委員戴秉國當選會長。李亞飛、蔡昉、鄭建邦、孫亞夫當選新一屆全國臺研會副會長，楊幽燕當選常務副秘書長。

報導稱，戴秉國高度肯定全國臺研會自成立以來取得的成績和發揮的作用，期待全國臺研會繼續發揮優勢，為推動兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程做出新貢獻。

戴秉國希望，全國臺研會加強對習近平總書記對臺工作重要思想的學習研究，以中央對臺工作大政方針指導對臺研究與交流工作；全面加強對臺研究，探尋兩岸關係發展規律，不斷推進理論創新；深入了解台灣社情民意新情況新特點，加強與台灣各界人士的廣泛交流，要特別重視兩岸青年交流活動；不斷加強自身建設，在國家新型智庫建設方面邁出新步伐。

此外，全國臺研會前執行副會長兼秘書長周志懷代表第六屆理事會作了工作報告。

(中時)