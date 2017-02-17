全國台灣研究會換屆 戴秉國當選會長
新華社報導，大陸全國台灣研究會17日在北京舉行第七屆會員代表大會，選舉產生第七屆理事會，前國務委員戴秉國當選會長。李亞飛、蔡昉、鄭建邦、孫亞夫當選新一屆全國臺研會副會長，楊幽燕當選常務副秘書長。
報導稱，戴秉國高度肯定全國臺研會自成立以來取得的成績和發揮的作用，期待全國臺研會繼續發揮優勢，為推動兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程做出新貢獻。
戴秉國希望，全國臺研會加強對習近平總書記對臺工作重要思想的學習研究，以中央對臺工作大政方針指導對臺研究與交流工作；全面加強對臺研究，探尋兩岸關係發展規律，不斷推進理論創新；深入了解台灣社情民意新情況新特點，加強與台灣各界人士的廣泛交流，要特別重視兩岸青年交流活動；不斷加強自身建設，在國家新型智庫建設方面邁出新步伐。
此外，全國臺研會前執行副會長兼秘書長周志懷代表第六屆理事會作了工作報告。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。