2017台灣燈會賞燈人次 突破1000萬

台灣燈會每天都湧入百萬人潮。（許素惠攝）

台灣燈會晚間提前2天突破1000萬觀賞人次。（許素惠攝）

2017台灣燈會在雲林，自2月7日北港燈區開燈、2月11日虎尾主燈區啟燈以來，天天吸引大量人潮前來賞燈，今日晚間累計賞燈人次已突破1000萬，提前2日達到本次預估的參觀人次目標。

縣長李進勇感謝各界的支持，也感謝國內外遊客的前來觀賞、共襄盛舉。強調本次縣府舉辦燈會的用心大家有目共睹，缺失之處也都以最快的速度立即改善，以遊客為尊，並呈現雲林最美的多元文化、友善大地與燈會原鄉。

接續燈會剩下兩天展期至19日，李進勇邀請民眾好好把握，闔家出遊，前來觀賞這精彩的2017台灣燈會。

(中時)