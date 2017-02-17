防疫作戰禁宰7天 水禽業者齊跳腳

防疫如作戰，彰化縣動物防疫所將持續動員完成200場次疫情訪視工作及養禽場597場次消毒工作。（吳敏菁攝）

防疫如作戰，彰化縣動物防疫所將持續動員完成200場次疫情訪視工作及養禽場597場次消毒工作。（吳敏菁攝）

防疫作戰，農委會祭出全台家禽禁宰、禁運7天，但室內飼養白肉雞不再此限，引起全國水禽業者齊跳腳，痛批健康的成鴨不能宰，只是多耗飼料費，下波寒流又要到，這不是增加感染的風險嗎？

彰化縣水禽養殖協會理事長蔡春上表示，每場養鴨規模平均5000隻到上萬隻，每隻飼料費1天1元，待宰成鴨，多禁宰1天，業者就多出上萬元成本，養鴨是勞力產業，1周下來損失無處討。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠指出，家禽宰殺前都有病毒檢測，不相信安全檢測，卻只為少數幾場感染，漫無目標全面下達禁宰令，影響層面太大，從飼主、屠宰場工人到賣場到消費者信心都衝擊，把經濟、社會全搞亂了，損失難以估計。

蔡春上表示，候鳥來了，就有禽流感風險，重點是防疫工作，闢如花蓮的鴨長途運輸到宜蘭屠宰場被檢出病毒，凸顯必須改變是長途運輸到某地集中屠宰的情形，因為這等於是沿途播放病毒，而不是檢驗都沒問題，卻連健康的成鴨也禁宰。

李鴻忠也強調，2015年也曾下禁宰令，對於防疫工作於事無補，應增設屠場宰區域就地屠宰，減低各地交叉感染，宰完再冷藏運輸，運輸食物比活禽容易，目前台灣只有5縣市感染，一聲令下，好好鴨子不能宰，這幾天天氣還好，下周四寒流又要報到了，這不是空等、去增加感染的機會嗎？

(中時)