婦聯會捐60億 振興醫院擬建長照大樓
婦聯會今宣布捐新台幣60億元給振興醫院，振興醫院晚間表示，該筆款項將作為該院「長照發展計畫」經費，興建長照大樓，拓展老人長照服務。
行政院不當黨產處理委員會調查國民黨及其附隨組織，婦聯會成為標的之一，婦聯會今宣布，將從總資產中捐出新台幣160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用，60億元給各社福機構，另捐60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院長照中心。
振興醫院今天表示，該院民國89年就設置護理之家73床，因業務推展優良，經常處於一位難求狀況，目前因配合政府長照政策，董事會決議興建長照大樓，並通過「長照發展計畫」，擴大對老人長照服務。
振興醫院指出，該計畫建築經費甚鉅，因此董事會建議向婦聯會及其他公司企業行號、公益團體與社會善心人士勸募，這次接受的捐款也將用於該計畫，盼對政府長照政策貢獻一己之力。1060217
(中央社)
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