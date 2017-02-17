宜蘭有KTV傳鬥毆 1青少年遭毆命危
宜蘭1家KTV昨天發生鬥毆案，兩派人馬疑互看不順眼爆發衝突，造成兩人受傷，其中1青少年遭毆重傷送醫，命危送醫急救。
宜蘭縣警察局礁溪分局今天說，礁溪鄉1家KTV在昨天約凌晨4時發生一起鬥毆案，警方趕抵現場發現1名林姓青少年及1名鄭姓男子倒臥於KTV門口，員警將2人送醫並展開調查。
警方說，林姓青少年及鄭姓男子兩人不認識涉嫌毆打的林姓男子等5人，僅因雙方在大廳互看不順眼，進而爆發口角衝突，雙方就在KTV大廳發生爭吵及推擠。林姓青少年及鄭男遭對方持鐵棍、棍棒毆打，造成林鄭兩人受傷，林姓青少年重傷送醫急救。
警方表示，林男等人下手兇狠，不但把鐵棍打彎，連木棍都斷成三截。經調閱現場監視器，昨晚將5名涉嫌人拘提到案，其中4人全案依殺人未遂等罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦；涉案的1名青少年依違反少年事件處理法，移送宜蘭地方法院少年法庭審理。1060217
(中央社)
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