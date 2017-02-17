黑嘉嘉遇狂粉心驚 清晨飯店敲門求見

台灣女棋士黑嘉嘉轉戰演藝圈，今天挑戰保齡球狂洗溝，笑認是「洗溝王」。外型甜美，出國比賽曾遇瘋狂男粉絲追到下榻飯店，清晨敲房門求見，讓她嚇出一身冷汗。

黑嘉嘉下午在新北市舉辦粉絲同樂會，挑戰不拿手的保齡球，前4球全洗溝，讓她直呼「還在暖身」、「現場媒體閃光燈太強」等，打到第5球終於倒9瓶。

事後黑嘉嘉自曝平常忙練棋，剛還臨時抱佛腳，集訓練保齡球，笑喊「特訓半小時還打得比較好」。她彈得一手好琵琶，還是游泳校隊出身，唯獨打保齡球很弱，自嘲「平均兩球洗溝一球」。以往下棋比賽安靜，場邊沒加油聲，今天粉絲組團熱情應援，幫她增加不少信心。

台澳混血的黑嘉嘉，甜美外表引發人氣，但也常遭騷擾。她說，兩年前出國比賽時，有瘋狂粉絲找到下榻飯店，「前天教練說有人在找我，隔天早上6點就有人敲門」，真的嚇到她，且那人先前就常在社群網站微博傳訊息給她，但內容無不雅，她就沒當一回事。

談到感情生活，黑嘉嘉害羞直呼沒對象，理想型是外表像韓星宋仲基、個性像她爸爸一樣幽默的人。

目前苦練發聲朝歌手邁進，黑嘉嘉自曝8堂課有4堂就花在調整姿勢、學習腹部用力，老師稱讚有進步，終於練完發聲要練節奏，但她笑說，去KTV還是要開「原唱模式」；3月起將陸續參加國內、外圍棋比賽。1060217

(中央社)