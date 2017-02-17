涉參與暗殺金正男 印尼女子家人難置信
印尼女子席蒂艾沙涉嫌在馬來西亞參與暗殺北韓領導人金正恩兄長金正男的行動，這名年輕母親被捕後，她的家人和從前鄰居都非常震驚，表示她是有禮又安靜的「好女孩」。
美聯社報導，針對金正男明顯遭暗殺一事，馬來西亞警方目前為止逮捕了3名可能的參與者，25歲的席蒂艾沙（Siti Aishah）是其中一人。
2008至2011年期間，席蒂艾沙和她的先生住在雅加達西邊坦博拉區（Tambora）一個人口稠密的窄巷中，房子簡樸，牆上紅漆斑剝。
席蒂艾沙住在附近中產階級住宅區的公公形容她是「非常善良、有禮貌和受人尊敬的人。」
他說：「聽到她因為謀殺而被捕，我很震驚。我不相信她會做出這種犯罪行為或是媒體報導所稱的間諜，雖然我不知道她在想什麼。」
涉及暗殺案的3名嫌犯為2女1男，分別在前天和昨天獲捕，其中這名男子據稱為席蒂艾沙的馬來西亞男友。
席蒂艾沙的母親貝娜（Benah）透過電話表示，席蒂艾沙的家人來自小村莊，沒有能力幫助她。
貝娜說：「我們從電視看到新聞後，我就吃不下睡不著，她爸爸也是。他只能禱告，還有讀古蘭經。他甚至不想說話。我們只是鄉下人，能做的只有禱告。」（譯者：中央社周慧盈）1060217
(中央社)
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