3酒友缺錢 闖鄰宅搶獨居老夫妻電視機
通霄警分局今天指出，有多項前科的劉姓男子和廖姓、陳姓酒友，因缺錢花用，竟協議搶劫獨居的一對老夫妻，最後搶得1台電視機逃逸，仍被警方追緝到案。
警方表示，有妨害自由和毀損等前科的劉男，與廖男和陳男平日經常在一起喝酒，更是一起長大的玩伴，12日喝酒後缺錢花用，見陳男的鄰居是一對年紀老邁的夫妻，獨自居住，有可趁之機，竟起意夥同搶劫。
廖男和陳男手持鋁製球棒，直接侵入陳姓夫妻住處，劉男則把夫妻2人壓制在地，威嚇不准亂動，隨即開始搜刮財物，但到處找不到現金，最後只搬走1台32吋的液晶電視機。
警方接獲報案，調閱路口監視器，發現1部自小客車形跡可疑，又看到有陳男在半途下車涉有重嫌，循線通知他到案說明，進而掌握廖男和劉男已逃往南部，躲避追查。
通霄分局專案小組16日循線前往雲林埋伏，順利逮捕廖男和劉男，並起出作案用的衣服和搶得的液晶電視，3人見事證俱全，坦承作案，被依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060217
(中央社)
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