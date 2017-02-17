外勞碼頭施工燙傷 金門消防局馳援

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一名印尼籍船員在金門料羅港外船上進行焊接施工時，不慎頭部燒燙傷；金門縣消防局獲報後即刻救援；所幸無生命危險，緊急送往衛生福利部金門醫院急救，已無大礙。

金門縣消防局今天表示，救災救護指揮中心昨天接獲報案指稱，料羅港外海長宏輪一名印尼籍船員（男，42歲）在船上進行焊接施工，疑似施工途中發生意外瞬間產生高熱及火花，造成頭部有燒燙傷害。

消防局救災救護指揮中心獲報後，立即聯繫金門醫院做好燒燙傷急救準備，並派遣金湖消防分隊救護人車前往。救護人員到場後，立即發揮專長，緊急用生理食鹽水為傷者降溫、移除多餘衣物，並以無菌燒燙傷包包紮覆蓋防止感染，同時用氧氣面罩給氧、為傷者保暖，並監測血壓脈搏等。

救護人員檢視發現，傷者頭部、臉部、脖子處有5%表面積的二度燒燙傷害，所幸無生命危險，緊急送往衛生福利部金門醫院急救，已無大礙。

金門縣消防局提醒民眾，如果遇到類似燒燙傷案件，應依燒燙傷急救5部曲「沖脫泡蓋送」原則處置；由於傷勢嚴重會有水泡產生，請民眾切勿直接挑破水泡，以免感染傷口；也不可盲從民俗療法在患處塗抹牙膏或不明藥物，以免延誤治療時機。1060217

(中央社)