雙層飲料怎麼喝？Google團隊改造吸管 讓你一口加倍享受

雙層飲料怎麼喝？Google團隊改造吸管，讓消費者有新的體驗。(圖/翻攝自McDonald's YouTube影音頻道)

Google團隊改造吸管。(影/取自McDonald's YouTube影音頻道)

飲品推陳出新，為抓住顧客的心，市面上越來越多混有不同口味的雙層飲料出現，但大家是如何享用的呢？攪拌再喝？或是先吸底層？對此，美國麥當勞於今年推出的新版三葉草奶昔（Shamrock Shake），特別找來Google團隊研發一款新的吸管，讓民眾在喝該款雙層飲料時，有了全新體驗。

美國麥當勞的經典飲品三葉草奶昔，今年加入50%的巧克力奶昔，升級成雙層口味的飲品；此外，為讓顧客有更好的體驗，麥當勞更找來Google團隊研發一款名為STRAW（Suction Tube for Reverse Axial Withdrawal）的J字型吸管，其特別之處在於它面部上打了3個孔，經流體力學實驗，此能一口吸到完美比例的兩種口味。

其特別之處在於它面部上打了3個孔，經流體力學實驗，此能一口吸到完美比例的兩種口味。

為此，麥當勞更於YouTube上傳一段影片，介紹這支他們所認為接近「革命性」、「改變一切」的吸管；片中更有一個亮點，該支吸管竟還搭配一個霧黑色的專屬包裝盒，呈現宛如科技新品般的風格，話題性十足。

不過，這些吸管僅以限量的方式提供，發送至80幾個城市，並只有2000支，而在台灣的消費者現階段仍須再耐心等等。

(中時電子報)