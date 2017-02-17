學者：陸涉台智庫人事 因應川普上任

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中國大陸涉外人士近期出掌重要涉台智庫，學者分析，這是因應美國川普政府上任調整亞太政策與近期區域局勢變動，更代表北京認為「只要能搞定美國，就能搞定台灣」。

中國大陸官方涉台智庫中國社會科學院台灣研究所所長，日前傳出由專長為國際關係的中國現代國際關係研究院副院長楊明杰接任；中國大陸前國務委員戴秉國今天則當選全國台灣研究會新任會長，兩人均具備豐厚國際關係或外交經歷。

對此，遠景基金會副執行長林廷輝接受中央社記者訪問時表示，中國大陸清楚台灣與美國之間有台灣關係法等連繫，因此兩岸關係的關鍵點在美國。

林廷輝認為，川普政府上任後涉及美中台的政策雖尚未明朗，但勢必與美國前總統歐巴馬時期的民主黨亞太政策不同，加上近來東亞局勢緊張，強化對美力道將是北京未來處理兩岸議題的重點。

他表示，接掌涉台智庫的人員必須對國際關係相當熟悉，才能因應未來的區域局勢。這次的人事安排「100%與川普上任有關」，也顯示北京認為「只要能搞定美國，就能搞定台灣」。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥則認為，中國大陸早已意識到兩岸事務與國際問題的連動性，處理兩岸也不會局限在台灣與大陸的框架下，才會選擇具國際關係研究或涉外背景的人士接掌涉台智庫。

他表示，美國新政府上台後在外交與國際政策上必定有所調整，這也會影響美中台局勢變動，因此涉台智庫更需要具國際關係研究與涉外經歷的人士。

此外，蔡明彥提到，從近兩任中國大陸國務院台灣事務辦公室主任人選便可看出，北京有選擇涉外人士接掌涉台機構的跡象；包括現任的張志軍與前任的王毅，兩人過去都有豐厚的外交背景。

林廷輝則表示，行政院大陸委員會現任與前任主委張小月、夏立言同樣都具備外交背景，顯示台灣、中國大陸對兩岸事務與國際關係連動都有認知，認定有國際關係背景的人處理兩岸事務才能更全面。1060217

(中央社)