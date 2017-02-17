2018及2019台灣燈會 嘉縣屏縣接力辦

我要評比

交通部觀光局今天首度一次宣布下兩屆台灣燈會主辦縣市，2018年是嘉義縣、2019年是屏東縣。

第28屆「2017台灣燈會」由雲林舉辦，日前順利結束，爭取主辦第29屆「2018台灣燈會」的縣市有嘉義縣與屏東縣。

觀光局長周永暉今天宣布結果時，採取與以往不同且皆大歡喜的做法，除了宣布嘉義縣取得第29屆「2018台灣燈會」主辦權外，同時宣布屏東縣主辦第30屆「2019台灣燈會」。

周永暉說，「台灣燈會」即將邁向第30屆的全新里程碑，為讓台灣燈會品牌永續閃耀於國際舞台，觀光局規劃突破原有的辦理模式，順應國際永續發展與在地旅遊風潮，以更為環保、在地與藝術化方式辦理燈會。

周永暉說，下兩屆「台灣燈會」除強化在地特色與資源永續概念外，並業獲文化部同意協助導入國際級文化藝術策展團隊參與籌辦。

周永暉表示，申辦「2018台灣燈會」的嘉義縣政府及屏東縣政府提案，經評選委員會討論，決議同步宣布兩年燈會主辦縣市，並奉行政院核定。1060217

(中央社)