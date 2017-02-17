2018及2019台灣燈會 嘉縣屏縣接力辦
交通部觀光局今天首度一次宣布下兩屆台灣燈會主辦縣市，2018年是嘉義縣、2019年是屏東縣。
第28屆「2017台灣燈會」由雲林舉辦，日前順利結束，爭取主辦第29屆「2018台灣燈會」的縣市有嘉義縣與屏東縣。
觀光局長周永暉今天宣布結果時，採取與以往不同且皆大歡喜的做法，除了宣布嘉義縣取得第29屆「2018台灣燈會」主辦權外，同時宣布屏東縣主辦第30屆「2019台灣燈會」。
周永暉說，「台灣燈會」即將邁向第30屆的全新里程碑，為讓台灣燈會品牌永續閃耀於國際舞台，觀光局規劃突破原有的辦理模式，順應國際永續發展與在地旅遊風潮，以更為環保、在地與藝術化方式辦理燈會。
周永暉說，下兩屆「台灣燈會」除強化在地特色與資源永續概念外，並業獲文化部同意協助導入國際級文化藝術策展團隊參與籌辦。
周永暉表示，申辦「2018台灣燈會」的嘉義縣政府及屏東縣政府提案，經評選委員會討論，決議同步宣布兩年燈會主辦縣市，並奉行政院核定。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。