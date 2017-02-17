馬公北辰市場老舊 市長帶頭打掃環境

馬公最大的北辰傳統市場老舊，市長葉竹林今天親自帶頭清掃，讓市民有一個舒適乾淨的採買空間。

馬公市公所指出，馬公北辰市場是澎湖最大的傳統市場，使用迄今，超過30年，每天出出入入，超過萬人次的採買，來往人車頻繁，造成市場髒亂，馬公市市場管理所規畫每週四輪番打掃內外各區域，以維護市場的乾淨。

葉竹林今天中午在市場休息時刻，親自噴水清理市場的地板、門窗和牆面等髒亂點，他表示，維護市場的乾淨，讓市民有一個潔淨舒適的購物空間，是必須且定期的持續清掃。

葉竹林指出，馬公北辰市場是一座30年老市場，市場環境維護不是3天2天、幾個月就可以完成，需要長期不間斷的打掃，對市場清潔人員和攤商等自動自發的協助與配合，非常感謝。1060217

(中央社)