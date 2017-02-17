王毅會提勒森 日媒：為川習會鋪路
中國大陸外交部長王毅今天在德國波昂會見美國國務卿提勒森，討論中美關係等議題。這是美國總統川普1月20日就任以來，中美外長首次會面。日媒猜測，兩人會面主要是為「川習會」鋪路。
新華社傍晚報導，王毅在波昂出席20國集團（G20）外長會議期間與提勒森（Rex Tillerson）會面，兩人就中美雙邊關係和共同關心的議題交換意見。報導未詳述會談細節。
G20外長會議16至17日在波昂舉行，中國大陸外交部直到14日才宣布，王毅將赴德國出席會議。
日本共同社報導，王毅原本不打算參加這場會議，改變態度的原因是川普美東時間9日與中國大陸國家主席習近平熱線，並表明遵循美方的「一個中國」政策。
報導指出，由於提勒森也出席這次外長會議，北京與華府協調王毅與提勒森舉行雙邊會談。會談最重要的內容就是為習近平與川普舉行首次直接會談鋪路。
根據中國大陸外交部官網，發言人耿爽在下午3時舉行的例行記者會上被問到王毅與提勒森會面相關問題時說，如果王毅會見提勒森，中國大陸外交部會在第一時間發布訊息。
耿爽表示，各界關切王毅此行是否會見提勒森，證明各方都很關心中美關係發展。他重申，中美關係意義和重要性遠超出雙邊範疇，一個健康穩定的中美關係符合國際社會利益，也是國際社會普遍期待。
至於王毅出席17至19日舉行的慕尼黑安全會議期間是否會見美國國防部長馬提斯（James Mattis），耿爽僅說「目前我沒有可以發布的消息」。
除了提勒森，王毅在波昂已會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、英國外交大臣強生（Boris Johnson）和歐洲聯盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。