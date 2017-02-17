王毅會提勒森 日媒：為川習會鋪路

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中國大陸外交部長王毅今天在德國波昂會見美國國務卿提勒森，討論中美關係等議題。這是美國總統川普1月20日就任以來，中美外長首次會面。日媒猜測，兩人會面主要是為「川習會」鋪路。

新華社傍晚報導，王毅在波昂出席20國集團（G20）外長會議期間與提勒森（Rex Tillerson）會面，兩人就中美雙邊關係和共同關心的議題交換意見。報導未詳述會談細節。

G20外長會議16至17日在波昂舉行，中國大陸外交部直到14日才宣布，王毅將赴德國出席會議。

日本共同社報導，王毅原本不打算參加這場會議，改變態度的原因是川普美東時間9日與中國大陸國家主席習近平熱線，並表明遵循美方的「一個中國」政策。

報導指出，由於提勒森也出席這次外長會議，北京與華府協調王毅與提勒森舉行雙邊會談。會談最重要的內容就是為習近平與川普舉行首次直接會談鋪路。

根據中國大陸外交部官網，發言人耿爽在下午3時舉行的例行記者會上被問到王毅與提勒森會面相關問題時說，如果王毅會見提勒森，中國大陸外交部會在第一時間發布訊息。

耿爽表示，各界關切王毅此行是否會見提勒森，證明各方都很關心中美關係發展。他重申，中美關係意義和重要性遠超出雙邊範疇，一個健康穩定的中美關係符合國際社會利益，也是國際社會普遍期待。

至於王毅出席17至19日舉行的慕尼黑安全會議期間是否會見美國國防部長馬提斯（James Mattis），耿爽僅說「目前我沒有可以發布的消息」。

除了提勒森，王毅在波昂已會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、英國外交大臣強生（Boris Johnson）和歐洲聯盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）。1060217

(中央社)