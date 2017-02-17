解百萬定存 警憂老榮民遭詐騙耐心勸阻
花蓮市一名90多歲的曾姓老榮民，日前獨自到市區一家郵局辦理定存中途解約，並要提光帳戶內的百萬金額，行員查覺有異立即向警方報案。
花蓮警分局表示，15日接獲轄區郵局經理的報案稱，一名90多歲的曾姓老翁正在郵局櫃檯，堅持要辦理定存中途解約，並且要提領現金新台幣100萬元，由於老翁一度不願說明詳情，郵局經理擔心老人遭到詐騙，只好通知警方到場了解狀況。
曾姓老翁向警方表示，因身體健康因素，提領畢生積蓄，打算交給友人將來照顧家人使用。
員警及榮民服務處人員都認為曾姓老翁的做法毫無保障，於是對他耐心講解及不斷的勸阻，最後終於讓他打消提領念頭，保全老榮民畢生積蓄。1060217
(中央社)
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