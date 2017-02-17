傳北韓二把手崔龍海密訪 北京未證實

在北韓領導人金正恩兄長金正男遭暗殺後的敏感時機，傳出北韓第二號人物、勞動黨中央政治局常委崔龍海正祕密訪問中國大陸。對此，中國大陸外交部發言人耿爽今天說「不掌握」相關情況。

韓聯社引述北韓媒體報導指出，金正恩15日出席在平壤體育館舉行的中央報告大會，紀念他的父親、也是北韓已故領導人金正日的75歲冥誕，包括北韓人民軍總政治局局長黃炳誓、內閣總理朴鳳柱等黨政軍要員幾乎全數到齊，但崔龍海卻沒有與會。

南韓媒體指出，崔龍海是在北韓12日發射彈道飛彈後，立即前往中國大陸，可能是為了向陸方說明原委。但隨後發生金正男遭到暗殺事件，北京當局要求北韓說明，因此他暫時留在中國大陸。

中國大陸外交部今天在官網上公布的記者會內容中，有媒體問及外國媒體報導崔龍海正在中國大陸訪問一事。耿爽對此表示，不掌握這樣的情況。

至於金正男遇害的進展，耿爽指出，有注意到馬來西亞方面的有關表態，也注意到有關最新進展，將繼續對事件保持關注。1060217

(中央社)