提升日月潭紅茶品質 籲農民申請標章
為提升日月潭的紅茶品質，南投縣府6年前開始發出日月潭紅茶產地證明標章，核發數量突破20萬枚，呼籲農民踴躍加入。
南投縣政府指出，為了維護魚池鄉的紅茶產業以及提升競爭力，縣府和鄉公所合作推動產地證明標章，自民國100年開始，已經核發了超過20萬枚的證明標章。
魚池鄉鄉長陳錦倫指出，105年度發出的標章，張貼數量最多的是朝霧茶莊的9656枚，日月潭紅茶廠則以9489枚居次，井古茶堂的6865枚排第三，顯示標章的效果已經獲得消費者的認同。
南投縣政府農業處處長陳瑞慶說，日月潭紅茶產地認證標章突破20萬枚，顯示消費者對推廣標章認證的信賴度大幅提高，而為了輔導茶產業及咖啡產業的發展以及提升競爭力，縣府積極推動產地標章機制，目前已有鹿谷凍頂茶、竹山杉林溪茶、仁愛鄉合歡山高冷茶、南投青山茶及魚池日月潭紅茶等5個茶產地標章，以及國姓咖啡產地標章。
陳瑞慶表示，呼籲茶農踴躍加入產地標章及生產履歷QR CORD行列，提高競爭力，加值實體產品價值，消費者也可以透過標章及生產履歷認證購買到高品質、安全無毒的優質紅茶。1060217
(中央社)
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