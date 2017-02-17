李福田夫婦贊助 新東扶輪社捐復康巴士

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國際扶輪新北市新東扶輪社，由李福田夫婦贊助，今天捐贈一輛復康巴士給新北市政府。市長朱立倫盛讚扶輪社友的愛心，是積善積福的最佳寫照。

新東扶輪社現任社長陳福山在國際扶輪3490地區總監謝木土等人陪同，捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市長朱立倫代表接受。

陳福山表示，創社以來，共捐贈社會各界17部車輛，其中包含13部復康巴士，這13部當中，又有7輛是捐給新北市政府。

陳福山特別提到，新東扶輪社能有這麼大能量服務社會，除歷任社長和所有社友的捐獻與努力，要特別感謝李福田社友的贊助。李福田在蘆洲區設公司，從事電子業，也在大陸東莞設電子廠，每次捐車均大力贊助，回饋新北鄉里。

朱立倫說，新北市的復康巴士已與台北、桃園和基隆聯合，只要起、訖一端在新北市，就能訂車，因此，不論捐贈新北或基隆都能服務使用。

今天受贈的為新北市第413輛復康巴士，其中有342輛是民間捐贈，扶輪社友所捐贈的有38輛。朱立倫感謝社友的愛心，積善積福，讓新北市成為更友善的城市。

新北市議員鍾宏仁和黃林玲玲，今天下午也出席捐贈儀式，共同見證新東扶輪社的愛心。1060217

(中央社)