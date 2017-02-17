李福田夫婦贊助 新東扶輪社捐復康巴士
國際扶輪新北市新東扶輪社，由李福田夫婦贊助，今天捐贈一輛復康巴士給新北市政府。市長朱立倫盛讚扶輪社友的愛心，是積善積福的最佳寫照。
新東扶輪社現任社長陳福山在國際扶輪3490地區總監謝木土等人陪同，捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市長朱立倫代表接受。
陳福山表示，創社以來，共捐贈社會各界17部車輛，其中包含13部復康巴士，這13部當中，又有7輛是捐給新北市政府。
陳福山特別提到，新東扶輪社能有這麼大能量服務社會，除歷任社長和所有社友的捐獻與努力，要特別感謝李福田社友的贊助。李福田在蘆洲區設公司，從事電子業，也在大陸東莞設電子廠，每次捐車均大力贊助，回饋新北鄉里。
朱立倫說，新北市的復康巴士已與台北、桃園和基隆聯合，只要起、訖一端在新北市，就能訂車，因此，不論捐贈新北或基隆都能服務使用。
今天受贈的為新北市第413輛復康巴士，其中有342輛是民間捐贈，扶輪社友所捐贈的有38輛。朱立倫感謝社友的愛心，積善積福，讓新北市成為更友善的城市。
新北市議員鍾宏仁和黃林玲玲，今天下午也出席捐贈儀式，共同見證新東扶輪社的愛心。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。