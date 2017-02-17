退伍軍人圍國防部 丟雞蛋搖門試圖闖入
中華民國空軍校友會今天發動「軍人包圍國防部」行動，呼籲政府應保障軍人權益，數十名退伍軍人試圖將國防部大門推倒，軍方出動人力抵擋，場面一片混亂。
空軍校友會下午號召數十名退伍軍人前往國防部抗議，呼籲政府不應該污名化軍人，並要求國防部長馮世寬出面回應，並強調今天只是第一槍，後續他們還會有非常多的動作，「要讓國防部知道我們的憤怒」。
陳情的退伍軍人丟雞蛋、煙霧彈、撒冥紙抗議，場面相當混亂，「一、二、三」抗議軍人甚至試圖將國防部大門搖倒，軍方出動人力抵擋，雙方僵持了好一陣子，所幸未讓抗議民眾闖入博愛營區。
國防部由資源規劃司長陳正棋出面接受陳情，陳正棋說，國防部考量軍人職業的特性、限制，要求軍人年金專案處理，政府也接受，他發言到一半被嗆聲打斷「講廢話」，陳正棋說「你讓我說完可以嗎？」
陳正棋說，他也是快要退伍的人，怎麼不會站在合理的角度想，國防部了解大家的焦慮，各位的意見會直接向馮世寬報告，意見也會納入未來向政府說明、爭取權益的依據。
國防部事後發布新聞稿，嚴正譴責非理性的暴力行為，國防部積極爭取軍人年金單獨處理，也獲支持，此刻應是團結一致的時候。1060217
(中央社)
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