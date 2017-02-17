女子懷疑男友劈腿 站13樓意圖輕生獲救
高雄市25歲莊姓女子懷疑大她1歲的陳姓男友劈腿，今天上午兩人在租屋處起爭執，莊女把男友趕出門，自己竟負氣爬出13樓租處窗戶，光腳站在女兒牆的牆沿，意圖輕生，稍微一動就可能摔下去，民眾見狀報案，警消趕到在地上鋪設氣墊，並與陳男上樓不斷勸阻，後來莊女腿軟跪趴，警消立即趁機把她拉進屋內，化解危機。
警消指出，莊女與男友交往1年多，前天才搬進三民區覺民路1棟大樓，最近莊女懷疑男友劈腿而兩人屢起爭執，今天上午再度爭吵，莊女氣得將陳男趕出門，自己則爬到牆外意圖輕生。
轄區覺民所巡佐韓瑞雄到場與陳男，不斷與莊女溝通，花了1小時，近中午趁莊女體力不支跪趴，一把將她拉下來，大家才鬆了一口氣。
※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。
請珍惜生命，再給自己一次機會。
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