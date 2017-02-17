疑感情問題持刀傷人 警快打壓制逮8人

我要評比

案發現場。（圖／翻攝自我是中和人）

22歲林姓女子去年7月疑因感情因素，與17歲顏姓少女在臉書中互嗆，雙方相約情人節晚間9時許，在新北市中和區民治街、自治街口談判，林女找來6人助陣、嚴女找來4人，雙方一言不合，林女一派拿出預藏的西瓜刀、彈簧刀追砍，造成4人手臂刀傷，所幸送醫後無礙；中和警分局獲報出動快速打擊部隊到場壓制，將8人派出所偵辦。

警方調查，林女與顏女熟識多時，去年7月因感情問題，雙方在臉書中互嗆產生嫌隙，三不五時透過臉書互罵對方，遂相約情人節晚間談判，林女找來邱姓男友及6名友人助陣，嚴女則找來4名友人。

雙方相見一言不合、互罵髒話，林女一派拿出預藏西瓜刀、彈簧刀追砍對方，嚴女一派4人遭追砍受傷，所幸僅手臂刀傷，送醫後無礙。警方獲報出動數十名警員到場壓制，帶回8人偵訊。

雙方都痛批，是對方先罵人、動手，卻又不願意提出傷害告訴。警方訊後仍依違反社會秩序維護法函送偵辦。

(中時)