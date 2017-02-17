確診H5禽流感 宜蘭連夜撲殺2800多隻鴨
宜蘭縣一處屠宰場於昨(16日)屠宰肉鴨時，發現有2隻鴨出現不明出血點，緊急通知防疫所，同批379隻鴨立即送驗冰存。今(17日)晚間確診為H5禽流感，連夜撲殺場內剩餘的2800多隻活鴨。
發現肉鴨不明出血的屠宰場位於員山鄉，場方在全國禁宰令前一日宰殺肉鴨時，發現有2隻鴨的胰臟、腳蹼處有出血異狀，場內獸醫趕緊通報宜蘭縣動植物防疫所，防疫人員立即將同一批宰殺的379隻肉鴨採樣、冰存，經查，該批鴨隻來自彰化。
原本為了料敵從寬，宜蘭縣動植物防疫所以最高防疫規格凍存該批鴨隻，想不到，初步報告今晚出爐，卻呈現大家最不想看到的結果，該批冰存肉鴨確診為H5型禽流感，至於是哪一型神經氨酸酶(N)？還需要進一步分析。
據了解，該屠宰場平時會向彰化、雲林等縣市合法輸入成鴨養殖，再依出貨量需求宰殺，過去都有檢附健康證明。目前場內尚有2800多隻活鴨，其中有2000多隻為13日自雲林輸入、其餘則是15日自彰化輸入。確診H5禽流感，防疫人員今連夜撲殺該場所有活鴨，並且加強消毒、全面淨空。
(中時)
關鍵字：禽流感
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